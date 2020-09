Fitnesstests geben John recht: HSV Hannover will mit frischen Kräften durchstarten

Beim HSV Hannover hat eine neue Ära begonnen. Für Stephan Lux, der nach elf Jahren zum MTV Großenheidorn wechselte, trat Robin John am 1. Juli die Nachfolge als Trainer an. Der 29-Jährige hat Stallgeruch, von 2009 bis 2012 spielte er unter seinem Vorgänger am Eisteichweg. Für John fühlt es sich deshalb wie eine Rückkehr nach Hause an: „Ich bin super aufgenommen worden, und viele Leute von früher sind ja noch da.“

Zeit für Sentimentalitäten blieb allerdings wenig. Der neue Trainer will ein neues Angriffssystem spielen lassen. Das bedeutete viel Arbeit. Da spielte ihm in die Karten, dass die Saison wegen Corona fünf Wochen später beginnt als üblich. Nach einem holprigen Beginn in der Vorbereitung hat die Mannschaft das neue System mittlerweile gut verinnerlicht. Was dem Trainer nicht gefällt: In einigen Spielen gab es zu viele Schwankungen. „Wir müssen fokussierter sein“, betont John.