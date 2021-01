Handball: Neustart der 3. Liga unwahrscheinlich, Alternativplan ohne Absteiger, Liga für Aufstiegswillige

Wenn wie vom Verband geplant am Wochenende 6./7. März der Restart erfolgen kann, soll die Saison als einfache Runde – bis Pfingsten (24. Mai) beendet werden. Über eventuell folgende Auf- und Abstiegs-Play-offs wurde noch keine Aussage getroffen.

Ein Tor Vorsprung gegen Russland bringt Schweden 1999 den WM-Titel in Ägypten. ©

Staffelleiter stellt Alternativplan vor

Ob dieses Meinungsbild überhaupt eingeholt werden muss, hängt von den politischen Entscheidungen ab. Sollte der Lockdown auf der nächsten Bund- und Länderkonferenz spätestens am 25. Januar über den 31. Januar hinaus verlängert werden, kann die Spielzeit nicht regulär beendet werden. Dann greift der von Männer-Staffelleiter Andreas Tiemann vorgestellte Alternativplan.

Alle Mannschaften, die in die 2. Bundesliga aufsteigen möchten, werden in einer neuen Liga zusammengefasst und spielen die beiden Aufstiegsplätze aus. Vinnhorsts Trainer Davor Dominikovic hatte bereits klargestellt: „Wir wollen auf jeden Fall wieder spielen.“ Das könnte auch in einer Qualifikationsrunde – der Modus ist noch offen – sein, wo es um ein Startrecht im DHB-Pokal geht.

HSV noch unsicher

„Ob wir das machen, besprechen wir in den nächsten Tagen intern“, sagt Dirk Müller, der Teammanager des HSV Hannover. Wenn nicht, hätte das keine Konsequenzen, da es erneut keine Absteiger gibt.

Das hätte wiederum massive Auswirkungen auf die kommende Spielzeit. Je nach Anzahl der aufstiegswilligen Klubs aus den Landesverbänden erhöht sich die Zahl der Mannschaften von 60 (Frauen) und 72 (Männer). Schon jetzt steht fest, dass in diesem Fall die Männer ab 2021/22 vorübergehend mit mehr als vier Staffeln spielen müssten.