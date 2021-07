Handball: Aktueller Fallersleben-Test abgesagt, aber weitere Spiele sind vereinbart

"Es gibt Hallen-Probleme, vielleicht können wir am 5. August gegeneinander spielen", so VfB-Trainer Mike Knobbe. Dann in Fallersleben. Derweil gibt es im Testplan weitere Veränderungen.

Der erste Test in der Vorbereitung - ein 24:25 beim Drittligisten MTV Braunschweig - war vielversprechend, jetzt sollte der zweite folgen. Doch Handball-Oberligist VfB Fallersleben tritt am Samstag nicht bei der Reserve des MTV Braunschweig (Verbandsliga) an.

Es folgt nach einem Team-Tag am 7. August - dann ist auch der kroatische Zugang Vlatko Ranogajec ins Training eingestiegen - ein Spiel am 12. August beim HSV Warberg/Lelm (Verbandsliga), zwei Tage später geht es nach Ostwestfalen zu Drittligist LIT 1912. Ebenfalls auf Reisen ist Fallersleben am 19. August (bei Sachsen-Anhalt-Ligist SV Oebisfelde) und am 21. August (bei Verbandsligist MTV Groß Lafferde). Lafferdes Gegenbesuch erfolgt am 28. August, auch ein Heim-Test für den 26. August (gegen Verbandsligist HG Elm) ist nun festgezurrt. Am 4. September geht es dann erneut nach Oebisfelde. Insgesamt also sieben Tests binnen 24 Tagen. Im Schnitt wird zweimal die Woche getestet. Knobbe: "Das reicht." Am 11. September gibt es noch einmal einen Team-Tag, am 18. September (19 Uhr) startet dann die Oberliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den TV 1887 Stadtoldendorf.

Schade, für die Handballer allerdings, dass das von ihnen für diesen Tag geplante Oktoberfest zum zweiten Mal in Folge Corona-bedingt ausfällt. Die Party hat längst Kultstatus, das Festzelt ist alljährlich mit 1500 Gästen ausverkauft. Einnahmen, die den Handballern bei ihrem Saison-Etat helfen. „Aber der ist gesichert“, gibt Stefan Cauer vom Organisations-Team des Oberligisten Entwarnung. Die Unterstützung des Gesamtvereins, zugesichert zu Beginn der Pandemie, stehe weiterhin. „Sportlich ändert sich damit aus unserer Sicht nichts. Aber wir werden in Zukunft natürlich auch neben dem Parkett noch mehr Gas geben“, so Cauer. So plant das Orga-Team seine Frühlingswies’n am 2. April 2022.