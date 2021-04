Endlich Profisport! Als die HF Springe beim Zusehen in die 2. Liga aufgestiegen sind

Der 23. Mai 2015 wird den Handballfreunden Springe immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem sie Vereinsgeschichte geschrieben haben. Bei der Aufstiegsrunde in Dresden stellte die Mannschaft von Trainer Sven Lakenmacher mit dem 25:19-Sieg gegen den gastgebenden HC Elbflorenz die Weichen zum Sprung in die ­2. Liga. Weil danach auch Eintracht Hagen im zweiten Spiel der Runde mit 27:26 gegen Elbflorenz gewann, hatte Springe es geschafft, der Traum von der 2. Bundesliga war wahr geworden. Während die etwa 200 mitgereisten Fans auf der Tribüne schon vor Spielende den Aufstieg ausgelassen feierten, versichert HF-Pressesprecher Jens Buchmeier: „Während der 60 Minuten war ich ganz ruhig – und hinterher irre stolz.“

Mit Trainer Sven Lakenmacher (links) schafften die Handballfreunde Springe den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit Coach Oleg Kuleschow legte das Springer Team in der 2. Liga eine atemberaubende und erfolgreiche Rückrunde hin. © IMAGO

Die Handballfreunde waren endlich am Ziel. Manager Dennis Melching und Hauptsponsor Peter Othmer hatten seit 2009, als der Aufstieg in die 3. Liga gelang, das Ziel ausgegeben, den Klub in die Bundesliga zu führen. „Für Fans und Mannschaft wurde das aber erst im Laufe der Jahre greifbar“, sagt Buchmeier. 2011 und 2012 scheiterten die Springer jeweils am letzten Spieltag, 2014 gewann das Team die Relegation gegen Ferndorf, durfte aber nicht aufsteigen, weil kein Platz in der 2. Liga frei war. In Dresden holten sich die Spieler endlich die sportliche Belohnung für ihre herausragenden Leistungen in den vergangenen Jahren.

Die Zeit davor war nervenaufreibend, denn nach dem letzten Punktspiel gab es zwei Wochen Zeit zur Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde in Dresden. Der damalige Linksaußen Fabian Hinz beschreibt das Warten als „ein großes Daraufhinfiebern“. Mannschaft und Offizielle reisten bereits am Freitagmittag an. Nach Videostudium und der letzten Besprechung legten die Physiotherapeuten Martin Gröppert und Larissa Burchardt am Abend das letzte Mal Hand an, um die Spieler für ihren großen Auftritt fit zu machen. Am nächsten Morgen wurde die Anspannung immer größer. „Es war schon komisch, da wir um 11.30 Uhr gespielt haben und deshalb nicht die sonst üblichen Abläufe am Spieltag hatten“, blickt Hinz zurück. Er ist sich sicher: „Die negativen Erlebnisse aus den Vorjahren haben uns in dem Moment geholfen.“

Nach dem Sieg heißt es hoffen auf Hagen

Dazu kam die sensationelle Unterstützung der Fans. Rund 200 Anhänger der Deisterstädter hatten sich in zwei Bussen und etlichen Pkw in aller Frühe auf den Weg nach Dresden gemacht, um die Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Die Fans sorgten schon beim Warmmachen für Gänsehautatmosphäre und hatten mit ihren Anfeuerungen sicherlich auch einen Anteil am Sieg gegen Elbflorenz. Danach hieß es hoffen auf Hagen. Die Fans aus Springe verbrüderten sich mit den Westdeutschen und sorgten gemeinsam für eine irre Stimmung in der Halle. Das Spielende beschreibt Hinz als „komisches Gefühl, weil wir beim Zusehen aufgestiegen waren“. Beide Mannschaften wollten endlich feiern, mussten aber noch „ein bescheuertes drittes Spiel“ gegeneinander absolvieren, weil es der Modus so vorschrieb. Das endete 40:40 – beide Seiten sowie die Schiedsrichter mussten sich bemühen, bei dieser bedeutungslosen Partie die Ernsthaftigkeit zu wahren.

Doch dann gab es kein Halten mehr, die große Aufstiegsparty mit Jubel, Trubel und Haarschneidemaschine in der Kabine konnte endlich beginnen. Auch auf der Rückfahrt ging es im Bus feuchtfröhlich zu, unterwegs wurde der gesamte Biervorrat einer Tankstelle aufgekauft. „Irgendwann gingen bei einigen die Lampen aus“, sagt Hinz und lacht. Am Pfingstsonntag ging die Party vor dem Springer Clubheim weiter. Einige Spieler kamen direkt aus der Innenstadt und hatten kein Auge zugetan. „Jannis Fauteck hat ein paar Stunden in der Halle geschlafen“, verrät Hinz. Die Energie der Spieler war schier unerschöpflich, sie genossen diesen großen Triumph in vollen Zügen. Zur Melodie von „Hey, wir wollen die Eisbären sehen“ musste die Mannschaft auf die Bühne und wurde von ihren Fans gefeiert. Mit „3. Liga, es wird Zeit zu gehen“, heizte Maxi Colditz am Megafon der Menge ein. Sogar Hauptsponsor Peter Othmer musste sich zur obligatorischen „Humba“ auf den Boden setzen. Ein unvergesslicher Tag für jeden, der dabei war.