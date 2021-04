Handball: Auch MTV Vorsfelde bleibt in der Oberliga, Fallersleben überlegt noch

Die Handball-Saison wurde Mitte Februar annulliert, am dritten September-Wochenende (18./19.) soll die neue Spielzeit starten. In der vergangenen Woche erhielten die Vereine zudem eine schriftliche Abfrage vom Handball-Verband Niedersachsen (HVN), ob Interesse an einer Aufstiegsrunde für die 3. Liga besteht.

Der MTV Vorsfelde bleibt in der Oberliga

Die Handballerinnen des VfL Wolfsburg hatten bereits zuvor entschieden, diese nicht wahrzunehmen und erneut in der Oberliga zu starten, wie der Verein Ende März mitteilte. Auch die Herren des MTV Vorsfelde werden nicht in der Aufstiegsrunde starten, wie Team-Manager André Frerichs nun bestätigt. "Wir werden das nicht angehen. Sicherlich könnten wir es irgendwie stemmen, aber das finanzielle Risiko ist uns gerade in diesen Zeiten zu groß. Dafür liegt mir der Verein auch zu sehr am Herzen, als dass ich so einen Schnellschuss vornehmen würde", sagt Frerichs. "Zudem wird unsere Halle aufwendig saniert, da käme zu viel auf einmal auf uns."

Trainer Daniel Heimann lässt durchblicken, dass die Aufstiegsrunde eine reizvolle Aufgabe für ihn und seine Mannschaft gewesen wäre. "Natürlich ist es der Wunsch eines jeden Trainers und Spielers, nach Höherem zu greifen." Dennoch blickt Heimann bereits positiv auf die kommende Spielzeit. "Ich rechne damit, dass wir in der kommenden Oberliga-Saison eine ordentliche Truppe zusammenbekommen, die um das obere Tabellen-Drittel mitspielen kann.“ Dass der HVN den Saisonstart bereits terminiert hat, bezeichnet der MTV-Trainer als "Lichtblick. Ob und in welcher Form das alles umsetzbar ist, das ist mehr ein Blick in die Glaskugel", sagt Heimann. Denn: "Die Pandemie diktiert uns, wie wir überhaupt Mannschaftssport betreiben dürfen. Wir gehen aber optimistisch davon aus, dass wir eine normale Saison spielen können.“