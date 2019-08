Handball-Bundesliga 2019: Favoriten, Stars und Neuerungen - Das müsst Ihr zum Saison-Start wissen

Vieles ist wie immer, wenn am Donnerstag die Handball-Bundesliga in die neue Saison startet. Die Favoriten auf die Meisterschaft sind die altbekannten Namen, die Begeisterung für die oftmals als beste Liga der Welt bezeichnete HBL ist ungebrochen – und der eine oder andere Superstar ist (zurück) in der Liga. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur 54. Saison.