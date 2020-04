Top-Klubs reagieren auf Abbruch der Handball-Bundesliga: Das sagen die Bosse von Berlin, Kiel und Co.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Handball-Bundesliga (HBL) zum Saisonabbruch gezwungen und Rekordmeister THW Kiel den ungewöhnlichsten Titel seiner Vereinsgeschichte beschert. Mit großer Mehrheit beschlossen die 36 Klubs der 1. und 2. Liga am Dienstag das vorzeitige Ende der Spielzeit 2019/20 in beiden Klassen. HBL-Präsident Uwe Schwenker bezeichnete den Abbruch als "sehr bitter, aber alternativlos" .

Kurz darauf bescherte das HBL-Präsidium mit seiner Festlegung auf die sogenannte Quotientenregelung dem THW die erste Meisterschaft seit 2015 und die insgesamt 21. in seiner Historie. "Wir freuen uns. Es ist eine große Bestätigung, eine große Anerkennung für das Geleistete" , sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Der 41-Jährige ist "zu 100 Prozent überzeugt, dass es verdient ist, zum Meister gekürt zu werden". Eine Party mit den Fans bleibt allerdings aus.

SG-Trainer Machulla: "Eine sehr schwere Entscheidung"

Vor der Corona-Pause lag der THW in der Tabelle zwei Punkte vor Meister SG Flensburg-Handewitt. "Das ist für uns alle sehr bitter, gerade auch für unsere Fans und Sponsoren, aber vor allem für die Sportler, die diese Saison nun nicht mehr sportlich zu Ende bringen können", sagte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Für den 62-Jährigen war der Abbruch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie allerdings nur folgerichtig: "Es gibt in diesen Zeiten wichtigere Probleme, die es zu klären gibt. Vor allem müssen wir solidarisch den Blick in die Zukunft des Handballs richten." SG-Coach Maik Machulla sagte: "Der Abbruch ist für jeden Spieler und für jedes Trainerherz eine sehr schwere Entscheidung."