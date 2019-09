Abbruch durch Werbung: ARD erklärt TV-Panne und bittet um Handball-Fans um Entschuldigung

Die ARD hat sich zwei Tage nach der Panne bei der Handball-Übertragung am Samstag entschuldigt. "Wir bedauern die vorzeitige Beendigung der Live-Übertragung der Handball-Bundesliga-Begegnung SC Magdeburg gegen THW Kiel am vergangenen Samstag im Ersten sehr", teilte der öffentlich-rechtliche TV-Sender am Montag mit: "Während des Spiels war lange nicht abzusehen, dass wir es nicht innerhalb der geplanten Sendezeit zu Ende bringen würden. In der turbulenten Phase kurz vor Ende der Übertragung kam es zu internen Kommunikationsschwierigkeiten, die dazu führten, dass fälschlicherweise um 19:54 Uhr die Werbung eingestartet wurde."

40 Sekunden vor dem Ende hatte die ARD beim Stand von 32:30 für die Magdeburger (Endstand 32:31) plötzlich ausgeblendet. Die Redaktion der Sportschau hatte sich bereits kurz nach dem Abpfiff via Twitter dafür entschuldigt. Allerdings war dort von "technischen Problemen" und nicht von "Kommunikationsschwierigkeiten" die Rede gewesen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Schlussphase im Re-Live auf sportschau.de zu sehen seien. In den sozialen Netzwerken erntete der Sender für die Panne harte Kritik und großen Spott.

Nationalspieler Reichmann wütet gegen ARD

Auch Nationalspieler Tobias Reichmann von der MT Melsungen wütete via Instagram: "So geil das Spiel war, so mies war es von der ARD!!! Schämt Euch." In seiner Story legte der für die WM zu Beginn des Jahres noch aussortierte Star nach: "Euer Ernst, Werbung zu machen in der 59. Minute? Was los bei euch @sportschau." Seine Aussage garnierte Reichmann mit vier Mittelfinger-Emojis: "Das würde es beim Fußball im Leben nicht geben. Einfach respektlos dem Handball gegenüber."

Die ARD bat am Montag um Verzeihung. In seiner Mitteilung schrieb der Sender mit Blick auf die Panne: "Dafür möchten wir uns noch einmal in aller Form entschuldigen, insbesondere bei den Handball-Fans, die zu recht enttäuscht sind." Im Durchschnitt hatten 1,57 Millionen Menschen bei der Partie zugeschaut.

