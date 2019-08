Kommentar zum Start der Handball-Bundesliga: Das macht der Fußball besser

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Der Handball macht es sich in Deutschland selbst schwer

Und gleichzeitig macht es sich der Handball in Deutschland selbst schwer. Denn wer bitteschön kommt auf die Idee, am ersten Tag des über zwei Tage ausgetragenen ersten Spieltags einer neuen Saison mit einem Programm wie an diesem Donnerstag zu starten? Mit dem SC Magdeburg geht da genau ein großer Name ins Rennen. Die übrigen Frühstarter: HSG Nordhorn-Lingen, Bergischer HC, HBW Balingen-Weilstetten, HSG Wetzlar und TBV Lemgo-Lippe. Mit Verlaub und bei allem aufrichtigen Respekt vor dem ehrenwerten Einsatz in diesen mitunter vor Tradition strotzenden Handball-Standorten: Mit solchen Ansetzungen zum Auftakt erfüllt die Handball-Bundesliga, die gern als stärkste Liga der Welt bezeichnet wird, den immer mitschwingenden Vorwurf der Provinzialität.