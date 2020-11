"Würde gern bleiben“: Recken-Trainer Carlos Ortega über Hannover, den Saisonstart und Corona

… den mäßigen Saisonstart:

Es war ja immer knapp, wir haben Punkte kurz vor Schluss abgegeben. Ich bin natürlich nicht glücklich damit. Aber diese Saison ist komisch, es gab schon viele überraschende Resultate. Eigentlich an jedem Spieltag. Bei der Niederlage in Stuttgart zuletzt waren wir schlecht. Allgemein ist es so, dass das Training sehr gut läuft. Wir tun sehr viel. Nur müssen wir das auch im Spiel zeigen, klar.

... die Abwehr:

Unsere Defensive funktioniert eigentlich ganz gut. Aber Evgeni Pevnov und Ilija Brozovic müssen durchspielen und sind gegen Ende immer müde. Also brauchen sie Hilfe im Mittelblock. Ich habe daher jetzt andere Spieler auf diesen Positionen getestet: Fabian Böhm, Nejc Cehte, Filip Kuzmanovski und Petar Juric.

... den Angriff:

Das Stuttgart-Spiel war so ein Tag, an dem gerade im Angriff gar nichts funktioniert. Das lag teilweise an fehlender Kommunikation von der Spielmacherposition. Jedoch haben wir im Training verstärkt den Fokus darauf gelegt und konnten in dieser Trainingswoche bereits positive Veränderungen wahrnehmen.

... die WM in Ägypten:

Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ich weiß, es gibt da sehr viele wichtige Interessen. Aber meine Meinung dazu behalte ich lieber für mich.