Der Neustart in der Handball-Bundesliga sorgt für Aufbruchstimmung bei den Recken

In der ganzen Zeit hat Fabian Böhm ein ziemlich mulmiges Gefühl gehabt. Über die Ungewissheit, wie es überhaupt weitergehen wird mit Handball in der Corona-Pandemie, hat ihm die Familie hinweg geholfen.

"Warten wollte auch keiner"

„Nun ist wenigstens Klarheit da, auch wenn die aktuellen Szenarien nicht optimal sind“, sagt der Kapitän der Recken. Die Bundesliga beginnt am 1. Oktober. „Keiner will in leeren Hallen spielen, aber bis zum nächsten Jahr mit dem Start warten wollte auch keiner. Es war jedenfalls wichtig, eine Entscheidung zu treffen.“

In der handballfreien Zeit hat Böhm „viele neue Bäume und Äste in der Eilenriede kennengelernt“, wie er das formuliert. Er hat sich so gut wie möglich fit gehalten. „Es wird eine komprimierte Saison mit vielen Spielen sein. Da ist eine kluge Einteilung des Trainings gefragt“, sagt der seit dem 24. Juni 31 Jahre alte Rückraumspieler. Am 13. Juli beginnen die Recken wieder.

„Würde keinem helfen"

„Es ist noch ein Stück hin, bis wir wieder zu 100 Prozent bereit sind für den Handballsport“, sagt Böhm. Die ersten Einheiten in der Halle seit März, wie wird das sein? „Da müssen wir uns erstmal akklimatisieren. Gefühlt war das die längste Pause, die ich je hatte“, sagt Böhm. „Gleich wieder voll reinzuhauen, würde keinem helfen.“