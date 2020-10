Handball-Bundesliga startet vor Zuschauern - Liga-Boss Bohmann: "Die Nervosität ist spürbar"

Etwas abgekämpft wirken die Gesichtszüge von Frank Bohmann, gleichzeitig versprühen sie doch Optimismus. Das ist im per Videoschalte geführten Gespräch mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL) deutlich zu erkennen. Er hat nach Monaten des Stillstands entscheidend daran mitgewirkt, dass in den Hallen von Balingen bis Flensburg wieder gespielt werden kann. Der Ligabetrieb beginnt mit vier Partien an diesem Donnerstag (19 Uhr, Sky). Die Generalprobe ist mit dem Supercup am vergangenen Samstag bereits geglückt, als der THW Kiel den ersten Saisontitel geholt hat.

Die vorherige Spielzeit musste aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Meister nach Quotientenregel wurde der THW. Aufsteiger gab es, Absteiger hingegen nicht – 20 statt 18 Mannschaften gehören nun der Liga an. An zehn Standorten pro Spieltag muss also ab sofort das Hygienekonzept umgesetzt werden. Dieses steht künftig im regelmäßigen Rhythmus auf der Probe. „Die Nervosität ist bei allen Klubs spürbar“, sagte Bohmann dem SPORTBUZZER und fügte an: „Alle Vereine wissen um ihre Verantwortung für den gesamten Sport.“

Immerhin 20 Prozent der Hallenkapazität sind als Richtwert von der Politik für Hallensportarten freigegeben. Je nach den regionalen Umständen kann eine kleine Anzahl an Zuschauern die Spiele vor Ort verfolgen. Bohmann meint: „Die aktuelle Zulassungsbegrenzung kann nur der erste Schritt sein – aber irgendwann muss man sich auf den Weg machen.“ Beim Supercup im Düsseldorfer ISS Dome waren 2100 Zuschauer vor Ort, bis zu 2560 Fans wären zugelassen gewesen. Mit dem ersten nationalen Pflichtspiel seit 202 Tagen war Bohmann zufrieden. „Wir haben bewiesen, dass es geht.“

Der Weg dahin, dass es überhaupt losgeht, war steinig. „Den Managern wurden ganz neue Qualitäten abverlangt. Das steht in keiner Arbeitsbeschreibung eines Geschäftsführers, was er in den vergangenen Monaten machen musste“, unterstreicht der Ligachef. Die zen­tralen Themen: Kurzarbeit, Gehaltskürzungen und die Auseinandersetzung mit dem Infektionsgeschehen der Pandemie. „Nach wie vor sind Krisenmanagementqualitäten gefragt“, sagt Ex-Hockey-Bundesliga-Spieler Bohmann.

Bohmann als Krisenmanager - wie DFL-Boss Seifert Er selbst bringt diese mit: „Bei mir ist es so, dass ich eine Berufserfahrung vor dem Handball hatte. Da war ich auch ab und an als Krisenmanager gefragt.“ Bohmann arbeitete außerhalb des Sportkosmos unter anderem als Manager bei einem Tochterunternehmen des Handelskonzerns Metro, ehe er im Juni 2003 die Geschicke der HBL übernahm. Dabei tun sich Parallelen zu Christian Seifert auf. Der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), der ebenfalls Führungspositionen in der Wirtschaft innehatte, kämpft seit Beginn der Krise dafür, dass der Fußball eine Vorreiterrolle im Sport einnimmt.