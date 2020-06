"Haben jetzt den Zieltermin": Recken begrüßen Saisonstart-Festlegung auf 1. Oktober

Eike Korsen reagiert realistisch auf die Entscheidung der Handball-Bundesliga (HBL), die Saison 2020/2021 am 1. Oktober zu starten. „Wir haben jetzt den Zieltermin“, sagte der Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf. „Wir haben aber noch extrem viel Arbeit vor uns.“

Ticketing-Einnahmen: 25 bis 30 Prozent des Etats

Für Korsen und seine Kollegen von den insgesamt 20 Erstligisten, die am Mittwoch in einer Telefonkonferenz diese Abstimmung vornahmen, sowie den Dachverband geht es nun an die Organisation – das heißt Saisonvorbereitung, Spielpläne und Hygienekonzepte. Denn wenn ab Oktober gespielt wird, sollen Zuschauer in den Hallen mitfiebern dürfen. „Natürlich ist es unser Wunsch und Ziel, direkt vor unseren heimischen Fans die Spiele zu bestreiten“, sagte Korsen.

Die Recken und ihre Mitstreiter brauchen die Ticketing-Einnahmen, um ihren Spielbetrieb weiterhin finanzieren zu können. 25 bis 30 Prozent des Etats machen die Erlöse aus den Kartenverkäufen aus, der Anteil des Fernsehgeldes in den Klubetats liegt im einstelligen Prozentbereich.