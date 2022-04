Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig erhält Lizenz ohne Auflagen

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat die Lizenz für die Saison 2022/23 der Handball-Bundesliga ohne Auflagen erhalten. Das teilte der Club am Mittwoch mit. „Unsere Fans und Sponsoren bilden die wirtschaftliche und emotionale Basis des Vereins. Mit ihrem Rückhalt können wir täglich hart und intensiv daran arbeiten, uns auf und neben dem Spielfeld weiterzuentwickeln und eine wichtige Rolle in vielen gesellschaftlich relevanten Bereichen einnehmen. Wir sind ihnen für die Treue in diesen turbulenten Zeiten sehr dankbar und wollen auch für sie im Endspurt der Saison nochmal alle Kräfte mobilisieren“, sagte DHfK-Manager Karsten Günther.

