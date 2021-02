Schönes Wiedersehen mit Kastening und Häfner: Recken ringen MT Melsungen nieder

Kurios wurde es in der 12. Minute: Schlussmann Domenico Ebner eilte bei einem Gegenstoß in sein Tor zurück, parierte in vollem Lauf den Wurf von Yves Kunkel ins kurze Eck – und fiel mit dem Melsungen über die Bande. Beide blieben unbeschadet, die Konstruktion des Fangnetzes aber nicht. Das Duell war minutenlang unterbrochen, das Netz wurde neu gespannt, während das Spiel wieder lief.

Die Recken behielten jedoch die volle Spannung und netzten nun ihrerseits mehrfach ein. Ein 7:8 drehten sie in eine 10:8-Führung. Kurz darauf attackierte Pevnov etwas ungestüm Ex-Kollege Häfner und musste zwei Minuten raus. Daraufhin gab es eine Diskussion, in die sich Recken-Keeper Urban Lesjak einschaltete. Er drohte Kastening scherzhaft mit dem Zeigefinger. Im Kampf um die wichtigen Punkte wurde reichlich gelacht und geflachst.

Zwei schöne Angriffe nutzte Vincent Büchner sehenswert zum 14:11 ab, er stand Kastening in Sachen kunstvolle Abschlüsse in nichts nach. Kurz vor der Halbzeit erwischte Melsungens Lasse Mikkelsen den guten Ebner voll am Kopf. Der Torwart blieb benommen am Pfosten sitzen, machte dann aber weiter und obendrein den Unterschied. Mit 17:15 gingen die Recken in die Pause.