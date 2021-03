Keine Zeit zum Wunden lecken: Recken haben Überraschungsteam aus Göppingen vor der Brust

Dieser Knatsch über gegebene und nicht gegebene Zeitstrafen hat deutlich länger als zwei Minuten gedauert. Recken-Coach Carlos Ortega und der Magdeburger Trainer Bennet Wiegert waren schon während des Bundesliga-Spiels in der ZAG-Arena verbal aneinandergeraten. Hinterher diskutierten sie weiter. Anzeige "Magdeburg hat viel Kraft gekostet" Es gab einigen Redebedarf nach der 27:29-Niederlage der TSV Hannover-Burgdorf gegen den SC Magdeburg – viel Zeit jedoch nicht, um alles aufzuarbeiten. Die Recken spielen schon am Samstagabend wieder, um 20.30 Uhr steht die schwere Partie bei Frisch Auf Göppingen an. „Magdeburg hat viel Kraft gekostet, das war ein hartes Spiel“, sagt Ortega.

Bilder vom Handball-Spiel der 1. Bundesliga zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg Nejc Cehte setzt zu einem gewaltigen Wurf an. ©

Fünf Zeitstrafen waren gegen die Recken verhängt wurden, nur zwei gegen den SCM. Ortega passte das nicht, was wiederum Wiegert nicht gefiel. Hannovers spanischer Chefcoach machte wiederholt das Victory-Zeichen, was aber nicht für Siegesgewissheit stand. Er zeigte vielmehr an, dass er ein Vergehen für sanktionswürdig hielt.

Wiegert wirft Ortega Beleidigung vor So schaukelte sich das hoch, bis Ortega und Wiegert sich direkt über Regelkunde austauschten. Mitte des ersten Abschnitts war der Magdeburger außer sich: Ortega solle ihn beleidigt haben, gab er am Schiedsgericht an. Dem sei nicht so, sagt Ortega. Er habe zwar auf Spanisch geflucht, mehr aber auch nicht. Offenbar handelt es sich um eine sprachliche Feinheit, die zu diesem Missverständnis führte. „Er macht seine Arbeit, ich mache meine“, mehr wollte Ortega dazu nicht mehr sagen.

Alle Hände voll zu tun hatten die Physios der Recken: Kapitän Fabian Böhm ist angeschlagen, er hat einen Schlag aufs Knie bekommen, hielte aber mit Bandage durch. Er dürfte in Göppingen ebenso dabei sein wie Nejc Cehte, der mit fünf Toren zweitbester Werfer war und Probleme im Nackenbereich hatte.

Kuzmanovski überraschend wieder dabei Überraschend wieder dabei sein kann Filip Kuzmanovski, die Quarantäne des Rückraumspielers ist beendet. Nach einem positiven Corona-Test im nordmazedonischen Nationalteam ist Kuzmanovski in Hannover mehrfach negativ getestet worden. Zuletzt war auch sein Landsmann Zarko Pe­shev­ski schon wieder für den TVB Stuttgart im Einsatz.

Ob Kuzmanovski gegen Göppingen, auf Tabellenplatz sechs das Überraschungsteam dieser Spielzeit, tatsächlich spielen wird, ist zwar offen. Er könnte aber eine willkommene Hilfe sein, sollte Böhm mehr Pausen benötigen.

Der dänische Rechtsaußen Johan Hansen bleibt vorsichtshalber in Quarantäne. Für ihn bekommt erneut Jannes Krone das Vertrauen. Er warf vier Tore, leistete sich keinen Fehlversuch und überzeugte vor allem in der Abwehr. „Ich habe alles reingeworfen. Sehr ärgerlich, dass es gegen Magdeburg nicht gereicht hat“, so Krone. Die heftig kritisierten Schiedsrichter seien hinterher kein großes Thema im Team mehr gewesen, sagt der 23-Jährige.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 22. Spieltag: Frisch Auf! Göppingen (A), Samstag, 20. März, 20.30 Uhr ©