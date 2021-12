"Schwung mitnehmen": Klettern die Recken gegen Aufsteiger HSV Hamburg weiter?

Trainer Christian Prokop ist noch nicht in vorweihnachtlicher Freude, von den Vorbereitungen fürs Fest bekommt er nur wenig mit. Die Handball-Recken haben volles Programm in diesen Tagen, es ist keine besinnliche Zeit. Am Samstag steht um 20.30 Uhr die Partie bei Aufsteiger HSV Hamburg an, da soll der nächste Bundesliga-Sieg her. „Ich bin mit sehr viel Spaß dabei, und dann schaut man einfach tief in die Arbeit rein“, so formuliert das der Coach der TSV Hannover-Burgdorf. „Für alles andere bleibt gerade wirklich wenig Zeit.“

"Es ist alles sehr ausgeglichen in dieser Saison"

Dabei mag der 42-Jährige Weihnachten gern, er hat ja auch zwei noch recht kleine Kinder und zudem selbst am Heiligabend Geburtstag. „Ich erfreue mich an den vielen Lichtern“, so Prokop, „aber es fühlt sich nicht weihnachtlich an, gerade legen wir den Fokus voll auf Hamburg.“ Kein Wunder, könnten die Recken in der Tabelle sogar am HSV vorbeiziehen, wenn sie erneut glänzen. Sportchef Sven-Sören Christophersen sagt: „Es ist alles sehr eng und ausgeglichen in dieser Saison. Da wollen wir die Chance nutzen, den Schwung mitnehmen und gerne klettern.“