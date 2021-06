Martinovic-Gala gegen Kastening und Co.: Recken lassen MT Melsungen alt aussehen

Es gibt Hallen, in denen es in diesen hochsommerlichen Tagen deutlich heißer ist als bei der MT Melsungen in Kassel. In der recht wohl temperierten Rothenbach-Halle war die Luft dennoch raus – allerdings nur bei den Gastgebern. Die TSV Hannover-Burgdorf ließ sich in der Handball-Bundesliga nicht hängen und siegte mit 28:20 (12:10). Damit ist der Klassenerhalt auch rechnerisch eingetütet.

Die Recken machten es zu Beginn ordentlich, spielten offensiv beweglich und mit einem überragenden Ivan Martinovic. Besonders sehenswert war sein Schlagwurf zum 5:3 (9. Minute), zuvor hatte er schon zwei Siebenmeter verwandelt. Auch defensiv waren die Gäste beweglich, verteidigten auf den Halbpositionen wie so oft vorgezogen. Sie gerieten nach zwei Fehlwürfen von Kapitän Fabian Böhm aber erstmals in Rückstand beim 5:6 (15.) – und auch das Tempo ließ bei den Recken nach. Trainer Carlos Ortega nahm prompt die Auszeit. „Faster, faster, faster!“, forderte der Coach.