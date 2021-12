Nur für einen Moment gleichauf: Recken unterliegen Spitzenreiter Magdeburg

Magdeburgs Gisli Thorgeir Kristjansson machte es auf der anderen Seite besser und sorgte für die Entscheidung. Die Recken mussten sich gestern Abend vor 2812 Fans in der ZAG-Arena mit 27:31 geschlagen geben. Es war die erste Niederlage nach zuletzt zwei Siegen am Stück. Magdeburg bleibt hingegen auch im 14. Saisonspiel unbefleckt. „Auf Verlieren haben wir einfach gar keinen Bock“, sagte der überragende SCM-Torwart Jannick Green und grinste.

Für einen Moment auf einem Level

Die Recken-Anhänger feierten ihr Team trotzdem für den guten Auftritt. „Wir hätten es besser machen können, aber ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Torjäger Ivan Martinovic, auch gestern mit sieben Toren bester TSV-Schütze.

Filip Kuzmanovski hatte zum 1:0 gegen sein Ex-Team eingenetzt. Der SCM antwortete zwar mit einem 4:0-Lauf, weil Hannover in der Folge keine Lücken in der Magdeburger Abwehr fand. Das Team von Christian Prokop blieb aber gelassen und spielte seine Angriffe weiter lang aus. Und weil mittlerweile auch Torwart Urban Lesjak in die Partie gefunden hatte, war das Spiel nach rund einer Viertelstunde ausgeglichen (7:7). Magdeburg fand kurzzeitig keine Antworten gegen die aggressive Recken-Abwehr und den langatmigen Angriff. Nach 24 Minuten stand es 11:11 - die Recken spielten für den Moment auf einem Level mit einer der aktuell besten Mannschaften der Welt.