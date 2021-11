Druck im Derby beim TBV Lemgo: Die Recken müssen sich befreien

Für die Handball-Recken wird es im Tabellenkeller immer ungemütlicher. Am Donnerstag gewann Stuttgart überraschend in Erlangen und Lübbecke das Aufsteigerduell gegen Hamburg. Beide Teams zogen an Hannover vorbei, das jetzt auf den drittletzten Platz abgerutscht ist. Auch wenn die TSV Hannover-Burgdorf für sich beschlossen hat, der Tabellensituation zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht allzu sehr Gewicht beimessen zu wollen – der Druck wird durch die Erfolge der Konkurrenz immer größer.

Die Recken müssen also selber anfangen, wieder zu punkten, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und dem abgesagten Spiel gegen Flensburg vor einer Woche. Erst zehn Spiele hat das Team von Trainer Christian Prokop absolviert in fast drei Monaten Bundesliga, so wenig wie kein anderes. Von einem eingespielten Rhythmus ist Hannover weit entfernt. Jetzt steht das Gegenprogramm an: acht Spiele, darunter eine Pokalpartie, in weniger als einem Monat. Über die endlich höhere Schlagzahl „freuen wir uns, die Spieler wollen sich über Spiele beweisen“, sagt Prokop.