Bis zu 3.000 dürfen wieder jubeln: So läuft die Rückkehr der Recken-Fans

Liga-Endspurt für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf: Bis zum 27. Juni, dem letzten Spieltag, stehen in 16 Tagen noch fünf Partien an. Drei davon daheim, alle mit Fans. Schon am Sonntag (16 Uhr) beim Heimspiel gegen den HC Erlangen dürfen wieder bis zu 3000 in die ZAG-Arena. Anzeige Die Rückkehr der Zuschauer kommt spät, aber für die geknickten Recken gerade noch rechtzeitig. Die TSV braucht dringend ein Erfolgserlebnis nach dem bitteren Aus im Pokalhalbfinale gegen Melsungen und der folgenden Liga-Niederlage in Flensburg, wo es sogar Chance auf einen Punktgewinn gab. Währenddessen hat sich der Abstiegskampf unmittelbar unter den Recken verschärft. Die Eulen Ludwigshafen auf Abstiegsplatz 17 geben nicht auf und liegen nur einen Punkt hinter Balingen und Minden. Lediglich vier Pluszähler sind es zu den Recken, die noch keineswegs sicher sind. Bei einer Heimpleite könnte es kritisch werden, umso wichtiger ist ein Sieg mit Unterstützung der Fans.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 34. Spieltag: HC Erlangen (H), Sonntag, 13. Juni, 16 Uhr ©

Recken ließen immer wieder Punkte liegen „Druck haben wir immer“, wiegelt Linksaußen Vincent Büchner ab. „Lasst uns einfach zwei Punkte holen, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen.“ Das ist zwar selbstbewusst, allerdings haben die Recken in dieser Saison schon so oft Punkte liegen lassen, dass es zum Verzweifeln ist. So geschehen im Übrigen auch im Hinspiel bei den Franken.



Beim 21:21 versemmelte Johan Hansen in der letzten Sekunde einen Siebenmeter. Es war das vierte Unentschieden innerhalb kürzester Zeit, die Recken hatten ihren Ruf in der Liga weg, in engen Schlussphasen einzuknicken. „Die Fans haben uns wirklich gefehlt, gerade in dem einen oder anderen engen Spiel“, sagt Büchner, „wir freuen uns schon sehr, dass sie jetzt zurück sind. Das kann uns einen Push geben, wenn es spannend wird.“

"Die Fans wissen, wie wichtig sie für uns sind" Auch Trainer Carlos Ortega ist glücklich, dass auf der Tribüne neben dem „Papplikum“ wieder echte Menschen Platz nehmen dürfen. „Man braucht im Sport immer Zuschauer. Es war nun eine lange Zeit ohne, wir vermissen die Fans sehr.“ Auch Torwart Domenico Ebner stimmt ein Loblied auf die Recken-Anhänger an und betont ihr feines Gespür. „Die Fans wissen, wie wichtig sie für uns sind. Sie können den Unterschied in einem Spiel machen“, sagt Ebner und erinnert an ein Spiel aus der vorherigen Saison, „bei dem wir gegen Erlangen zur Halbzeit mit sechs Toren hinten gelegen haben. In der zweiten Hälfte haben unsere Fans die Arena zu einem Tollhaus gemacht. Ende der Geschichte war ein Heimsieg.“ Tatsächlich haben die Recken bislang jedes der sechs Duelle zu Hause gegen Erlangen (fünf in der Liga, eins im Pokal) gewonnen.

Es gibt noch Karten für Kurzentschlossene Mit dabei ist wieder Ivan Martinovic, der sich von seiner Erkältung erholt hat. Einziger Ausfall ist Alfred Jönsson (Bänderriss). Mehr als 1500 Tickets waren bis gestern verkauft. Es gibt also noch Karten für Kurzentschlossene, wohl auch noch am Spieltag selbst. Allerdings ausschließlich online über den Ticket-Shop der TSV auf www.die-recken.de. Für den Zutritt zur Halle ist kein negativer Corona-Test nötig.

