Heim-Kracher gegen Rekordmeister THW Kiel: Recken wollen ungemütlich sein

Die Sensation war so nah: Am 15. Dezember hatten die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf den großen THW Kiel am Abgrund. Mit 25:25 hangelte sich der Rekordmeister im Pokalachtelfinale in die Verlängerung – und konnte sich erst da mit 30:28 durchsetzen. Die Erinnerungen an diesen Krimi sind bei beiden Teams noch präsent. Vor allem die Recken ziehen daraus – trotz des bitteren Scheiterns – ihr Selbstvertrauen, das sie brauchen, wenn sie am Sonntag (16 Uhr, ZAG-Arena) in der Liga erneut auf Kiel treffen.

Anzeige

Hannover hatte genügend Zeit, sich neu auf den THW einzustellen. Das letzte Spiel in Flensburg liegt schon eine Woche zurück. Beim Vizemeister setzte es eine 20:30-Pleite, die vor allem durch den Einbruch in der zweiten Halbzeit so deutlich zustande kam. Nach 30 Minuten hatte die TSV nur mit einem Tor hinten gelegen. „Da haben wir gezeigt, dass wir mit Spitzenmannschaften mithalten können“, sagt Spielmacher Veit Mävers. „Wir mussten allerdings eine zu große Häufung an Abschlussschwäche und Fehlpässen feststellen“, ergänzt Trainer Christian Prokop analytisch. Wie schon so oft, habe sich sein Team nach drei, vier Toren Rückstand „die Butter vom Brot nehmen lassen“.