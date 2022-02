"Das ist bitter": Es bleibt bei 500 Recken-Zuschauern gegen Kiel

Die Recken-Blicke gingen am Donnerstagabend neidisch nach Magdeburg und Lillehammer: volle Hallen, gute Stimmung. In Hannover erwartet das Handball-Team am Sonntag gegen Meister Kiel hingegen nur eine Minikulisse. Es bleibt dabei: Es dürfen nur ausgeloste 500 Fans und Partner in die 10 000 Zuschauer fassende ZAG-Arena.

Die Recken-Verantwortlichen um Geschäftsführer Eike Korsen „haben alles probiert, aber gegen Kiel geht nichts mehr. Das ist bitter.“ Korsen wollte per Einzelfallbetrachtung beim Land „wenigstens dem Stammpublikum“ den Zugang ermöglichen. Doch der Plan ist gescheitert. Das Los musste nun entscheiden, wer von den rund 900 Dauerkarteninhabern Sonntag zugucken darf.