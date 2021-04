Handball: Darum verzichtet Fallersleben auf eine mögliche Aufstiegschance

In Ruhe wachsen: Fallersleben (am Ball) verzichtet auf eine Teilnahme an der möglichen Aufstiegsrunde. Jetzt hoffen die VfB-Handballer und der Sportliche Leiter Uwe Wacker (l.) auf eine Oberliga-Saison, die nicht im Zeichen der Pandemie stehen wird. © Roland Hermstein/Privat