Handball: Das denken heimische Vereine über den Stopp des Spielbetriebs

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hat den Spielbetrieb der Jugend und Senioren mit sofortiger Wirkung bis zum 31. Dezember ausgesetzt. Durch die Regelung des HVN sind alle heimischen Vereine von der Oberliga bis runter in die Regionsklassen betroffen, die Top-Teams bringen Verständnis für die Aussetzung des Spielbetriebs auf.

VfB Fallersleben

Uwe Wacker, Teammanager Oberliga-Herren VfB Fallersleben über...

... die HVN-Entscheidung:

"Es ist die einzig richtige Entscheidung, ich hatte sie eigentlich schon früher erwartet. Der Amateursport ist nicht wichtig in der jetzigen Phase.

... zur vorherigen HVN-Regelung:

"Es gab erst den Zwischen-Step vom Handballverband, ob die Vereine, wenn der Inzidenzwert über 35 liegt, zu ihren Auswärtsspielen anreisen möchten. Sie haben es gut gemeint und wollten nicht direkt wieder die Keule rausholen. Im Prinzip war die Entscheidung aber überflüssig."

... zu Nachholspielen:

"Nach dem ersten Spieltag wurden bereits mehrere Spiele ausgesetzt, da habe ich schon Probleme auf die Vereine zukommen sehen. Wann sollen diese Spiele denn noch gespielt werden? Sie unter der Woche nachzuholen, das sehe ich nicht. Wenn ich in unsere Mannschaft gucke, wir haben einige Spieler im Schichtbetrieb. Dann fahre ich mit einer Mannschaft zu den Spielen, die überhaupt nicht wettbewerbsfähig ist. Ich sehe sehr dunkle Wolken aufziehen, was die gesamte Saison angeht. Ich weiß auch gar nicht, wie man das gerecht weiterführen will."

... fehlende Einnahmen:

"Wir haben bei uns alles durchgeplant und stehen finanziell auf sicheren Füßen."