Handball: Das sagen Wolfsburgs Top-Klubs zum Acht-Stufen-Plan zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs

"Return to play"

Das Positionspapier „Return to play“ gibt klare Handlungsempfehlungen, wie Trainingsprozesse in den verschiedenen Stufen mit Blick auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen organisiert werden und wie zum Beispiel Handballfelder mit Blick auf die Abstandsregelungen aufgeteilt werden können. „Der Handball lebt vom Kontakt, aber Abstand ist das aktuelle Gebot. Angesichts der Corona-Pandemie müssen wir deshalb kreative und weiter verantwortungsvolle Möglichkeiten finden, wie wir das Training auch in den Sporthallen wieder aufnehmen und zum Spiel zurückkehren können“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. „Oberste Priorität hat weiterhin der Infektionsschutz, aber wir müssen auch in dieser Zeit darauf achten, dass wir unsere Vereinsstrukturen erhalten.“ Die geplanten Stufen sind: STUFE 1: Autonomes Training (Athletik- und/oder Techniktraining mit Trainingsempfehlungen/aktueller Stand)

STUFE 2: Individuelles Training (Athletik- und/oder Techniktraining mit Partner oder Anleitung durch Trainer)

STUFE 3: Kleingruppentraining outdoor (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

STUFE 4: Kleingruppentraining indoor (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

STUFE 5: Mannschaftstraining (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

STUFE 6: Mannschaftstraining + (handballspezifisches Training mit Zweikämpfen)

STUFE 7: Testspiel- und Wettkampfbetrieb (ohne Publikum)

STUFE 8: Wettkampfbetrieb + (Spielbetrieb mit Publikum)

Rückkehr in der Halle am 18. Mai?

Der Acht-Stufen-Plan, für Uwe Wacker, Sportlicher Leiter beim Oberliga-Neuling VfB Fallersleben, ist er "eine gute Geschichte. Er bietet eine Orientierung, die einen zurück zur Normalität führen soll." Aber wichtig seien in erste Linie die Entscheidungen der Politik. "Wie gehen die Lockerungen weiter? Wir sind da abhängig von der Stadt Wolfsburg." In der aktuellen Version des Positionspapiers sind für die jeweiligen Stufen auch Starttermine hinterlegt. Diese sind jedoch abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie. Stufe vier, die Rückkehr in die Halle für Kleingruppentraining, ist im Plan für den 18. Mai terminiert. Das erscheint utopisch. "Das kann ich mir nicht vorstellen", sagt Wacker. Auch André Frerichs stimmt ihm zu. "Training in der Halle sehe ich zu diesem Zeitpunkt nicht", so der Manager des Oberligisten MTV Vorsfelde. Er betont: "Kontaktloses Training hilft letztlich auch nicht. Wenn du dich in der Halle verteilst, der nächste ein paar Meter von der weg steht, dann hat das mit Handball nichts zu tun. Kondition kannst du auch Outdoor trainieren."

Ob sich die Hallen zeitnah öffnen, ist für die beiden Männer-Oberligisten auch nicht entscheidend. Nach dem Saisonabbruch haben sich der VfB und der MTV in die Sommerpause verabschiedet, die Trainingsstarts stehen im Fallersleben und Vorsfelde für Anfang Juli an.

Gut, dass man sich Gedanken macht

Anders sieht das bei Frauen-Oberligist VfL Wolfsburg aus. Das Team befindet sich im Umbruch, hat schon einige Top-Zugänge präsentiert. "Wir hoffen, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns so schnell wie möglich zu sehen", sagt VfL-Trainer Oliver Bült. Das Team müsse sich kennenlernen und einspielen. Das Positionspapier des DHB - Bült findet es gut, "dass man sich Gedanken macht und step by step vorgehen möchte". Kondition, Koordination, all das sei gut, um wieder reinzukommen. Aber: "Handball lebt auch davon, dass man sich am Trikot zieht, aus der Luft holt, zusammen Schweiß verliert. Und auch die Zuschauer sind wichtig."