Handball: Der erste Zugang des VfL Wolfsburg kommt aus Ehmen

Auch ansonsten wird's für Kosub, die in der Jugend zudem für die JSG Allertal und den TSV Burgdorf auflief, flexibel beim VfL zugehen. "Sie kann vom Alter her zwischen erster und zweiter Mannschaft hin- und herswitchen", sagt Bült. "Wir fordern sie im Oberliga-Team und fördern sie in der Zweiten."

Was das Talent auszeichnet? "Sie ist technisch sehr versiert, selbstbewusst, wurfgewaltig und besitzt viel Sprungkraft", sagt Bült, der sich über die Zusage freut. Kosub erzielte in der Abbruch-Saison 2019/20 für Ehmen in 14 Spielen 74 Treffer, nur Team-Kollegin Alina Wegener gelang in Summe ein Tor mehr für den HSC.