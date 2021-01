Historisch schlechte Bilanz: DHB-Team beendet WM nach Remis gegen Polen auf Platz zwölf

Historische Pleite zum WM-Abschied statt hoffnungsvolles Olympia-Casting: Deutschlands Handballer kehren nach einem ernüchternden 23:23 (11:12) gegen Polen als WM-Zwölfter mit der schlechtesten Platzierung in der Verbandsgeschichte von den Titelkämpfen in Ägypten zurück. Bei der enttäuschenden Abschiedsvorstellung am Montag in Kairo waren Philipp Weber und David Schmidt mit jeweils vier Toren beste Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Das bisher schwächste Abschneiden einer DHB-Auswahl gab es vor zehn Jahren mit Rang elf in Schweden. Deutschlands Kapitän Uwe Gensheimer lobte in der ARD zwar die Fortschritte im Angriffspiel im Turnierverlauf, bekannte aber auch: "In der Deckung haben wir noch Steigerungspotenzial." Gislason sagte: "Wir sind extrem schlecht mit unseren Chancen umgegangen. Wir schießen den Torhüter wirklich warm."

