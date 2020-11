Klarheit für die Vereine: DHB setzt Spielbetrieb in der 3. Liga bis Jahresende aus

Die Aussetzung des Spielbetriebs wird verlängert: Als Reaktion auf den Lockdown und das Verbot für den Amateursport bis Ende November hatte der Deutsche Handballbund (DHB) den Spielbetrieb in den 3. Ligen und der Jugend-Bundesliga zunächst bis zum 15. November ausgesetzt. Am Mittwoch haben Präsidium und Vorstand nun beschlossen, dass erst am Wochenende 9./10. Januar wieder gespielt werden soll, sofern dies die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zulasse.

Anzeige

"Unser oberstes Ziel ist es weiterhin, verantwortungsvoll Möglichkeiten für Handball zu schaffen. Priorität haben dabei Wiederaufnahme und Fortführung des Trainings. Dies gilt insbesondere für die Nachwuchstalente", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. "Unabhängig von der formalen Einordnung als Profi- oder Amateursport kämpfen wir für alle Mannschaften auf politischer Ebene darum, dass sie trainieren können, wenn sie dies tun wollen."