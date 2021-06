Recken-Meinung: Es war vielleicht nie einfacher, sich den Pokal zu schnappen

Die Macher des Final Four zauberten vor dem Anpfiff eine schillernde Choreografie auf das Spielfeld. Die Logos blitzten auf, dann funkelte der Pokal im Mittelkreis. Alles schön bunt, alles schön digital. Im Spiel hatten auch die Recken ihre Glanzpunkte, doch am Ende fielen sie in ein graues Loch. Der Pokal bleibt unerreicht. Dabei war er so nah. Und vielleicht war es nie einfacher, ihn sich zu schnappen.

Anzeige

Es war ein Abend der verpassten Chancen. Auf der Platte ließen die Spieler wie so oft beste Gelegenheiten aus. Wieder fehlte die nötige Cleverness, um so ein enges Spiel zu gewinnen. Auch im dritten Anlauf in Hamburg schafften es die Recken nicht, den Pokal mit nach Hause zu nehmen, obwohl die Staransammlung MT Melsungen nicht übermächtig war und auch der Finalgegner Lemgo schlagbar gewesen wäre.