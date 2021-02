DHB-Spieler Johannes Golla hat Corona: Tests bei Recke Fabian Böhm negativ

Später Corona-Schock für die deutschen Handballer: Nach der Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Ägypten am Dienstag ist Nationalspieler Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Donnerstag sollte Golla ins Mannschaftstraining der SG einsteigen, klagte aber über leichte Erkältungssymptome. Der 23 Jahre alte Kreisläufer sagte das Training ab. Ein weiterer PCR-Test ergab tags darauf das positive Ergebnis. Golla befindet sich in häuslicher Quarantäne, hatte keinen Kontakt zu seinen Flensburger Mitspielern. Stand jetzt ist das Ligaspiel der SG bei der TSV Hannover-Burgdorf am 13. Februar nicht gefährdet.

Anzeige

Golla war ebenso wie der Rest der Nationalmannschaft vor der Abreise aus Kairo und bei der Ankunft in Deutschland getestet worden. Diese Ergebnisse waren beide negativ.