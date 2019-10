DHB-Test gegen Kroatien: Drei Recken sind in Zagreb dabei

Zu seinem 35. Geburtstag erreichten Silvio Heinevetter die Glückwünsche des Deutschen Handballbundes. Der DHB gratulierte über die sozialen Netzwerke, der persönliche Kontakt bleibt dem Torhüter der Füchse Berlin aber verwehrt. Bundestrainer Christian Prokop verzichtet in den beiden Testspielen gegen Kroatien am Mittwoch (19.30 Uhr) in Zagreb und am Samstag (14.30 Uhr) in Hannover freiwillig auf den Routinier.

Dass Prokop bei der Zusammenstellung seines Kaders nicht auf Namen achtet, hätte er kaum deutlicher machen können. Am 9. Januar startet die DHB-Auswahl mit dem Auftaktspiel ge­gen die Niederlande in die EM. Prokops Personalplanungen laufen bereits jetzt auf Hochtouren.