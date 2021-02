Handball: Die 120-Minuten-Saison macht Fallersleben Lust auf mehr

Es ist der größte Erfolg in der Handball-Geschichte des VfB Fallersleben. Erstmals trat ein Team in der Oberliga an. Auf Euphorie und Vorfreude folgte die zweite Welle - allerdings nicht auf dem Parkett, sondern bei der Corona-Pandemie. Die Premieren-Saison dauerte nur zwei Spiele, ehe sie erst gestoppt und dann in diesem Februar abgebrochen wurde. "Einerseits schade", sagt Trainer Mike Knobbe, andererseits gibt's Planungssicherheit. "Wir sind weiter sicher in der Oberliga, hätten den Klassenerhalt aber natürlich gern sportlich klar gemacht." Das kann das Team, das fast komplett zusammenbleibt, in der kommenden Spielzeit nachholen.

So schnell die Saison auch wieder Geschichte war, etwas haben die knappe 28:29-Niederlage gegen das etablierte Oberliga-Team VfL Hameln und der überzeugende 32:27-Sieg bei Mitaufsteiger SG Börde gezeigt: "Wir hätten mit der Truppe eine vernünftige Saison spielen können", so Knobbe.

Die Lücke ist bereits geschlossen: Tim Grassel kehrt in die Erstvertretung zurück. Zuletzt stand bei ihm die Familienplanung im Vordergrund, trotzdem war er der Top-Torjäger in der VfB-Reserve, traf in der Regionsliga im Schnitt fast siebenmal pro Spiel. "Tim ist absolut Oberliga-tauglich und die ideale Lösung. Er kann auch die Mittelposition spielen."

Die Oberliga-Planungen sind also fast finalisiert. Doch was passiert, wenn es eine Relegations-Runde für die Oberligisten gibt, um Aufsteiger in die 3. Liga zu finden? "Rein sportlich betrachtet bin ich der Meinung, dass man Wettkämpfe annehmen sollte, wie sie kommen. Meine Jungs und ich hätten persönlich auch Lust zu spielen", sagt Knobbe. Allerdings mit einem großem ABER: "Da gehört ein bisschen mehr dazu, alles andere muss auch passen." Sprich Rahmenbedingungen und das Finanzielle. "Wenn man meldet, weiß man nie, was passiert. Auf einmal steigst du auf, da kannst du ja nicht sagen: Mache ich jetzt nicht", so Knobbe. Deshalb sei es utopisch, überhaupt darüber nachzudenken. "Letztlich entscheiden das aber die Hauptverantwortlichen."

Und wie sieht's Wacker? "Wenn die Aufstiegsrunde wirklich kommt, werde ich mich mit unserem Team zusammensetzen. Auch der Verein spielt da eine große Rolle, so etwas allein als Mannschaft zu wuppen, ist undenkbar." Klar ist, umsonst gibt es eine Teilnahme nicht. Der ganze Kader müsste beispielsweise auf Corona getestet werden. "Wenn ich sage, ich will da mitmachen, dann will ich das gewinnen, sonst muss ich das nicht tun", betont der Sportliche Leiter, sagt aber auch: "Wir haben eine Top-Oberliga-Mannschaft, von der ich begeistert bin, aber kein Team für die 3. Liga. Letztendlich ist das für uns überhaupt kein Thema."

Kein Himmelfahrtskommando

Man müsse langsam mit dem Erfolg wachsen, so wie es der VfB bisher getan habe auf seinen Weg von der Landes- in die Oberliga. "Es hat wenig Sinn, ein Himmelfahrtskommando zu machen. Klar, wäre das für alle ein Abenteuer, aber wenn du am Ende absteigst und vielleicht noch eine richtig fette rote Zahl im Rucksack hast, dann gehst du richtig den Bach runter."

Davon ist der VfB weit entfernt - und will auch am trockenen Ufer bleiben: "Wir sind gut aufgestellt für die kommende Saison, dafür haben wir ganz schön arbeiten müssen, um das eine Jahr abfangen zu können", verweist Wacker auf die Probleme während der Pandemie. Das Fallersleber Oktoberfest musste 2020 abgesagt werden. "Für uns ist das Fest mit einem Hauptsponsor gleichzusetzen", sagt Wacker, der für das Party-Comeback in diesem Jahr bereits alles in die Wege geleitet hat. Und wenn es aufgrund der Corona-Lage ein zweites Mal in Folge ausfallen würde? "Dann kriegen wir Probleme. So ehrlich muss man sein." Doch er ist kein Schwarzmaler, blickt optimistisch nach vorn: "Das Oktoberfest wird auf alle Fälle irgendwie stattfinden können, vielleicht mit einem großen Hygienekonzept. Ich bin da zuversichtlich."

Ideen in der Schublade

Derweil arbeitet er mit seinem Team daran, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen, um den Oberligisten auch weiterhin auf eine finanziell sichere und vor allem breite Basis zu stellen. Gemeinsam mit Stefan Cauer, Axel Graubaum und Knobbe ("Es begeistert mich, dass er sportlich gut ist und auch im außersportlichen Bereich unheimlich aktiv ist") bastelt Wacker weiter an der VfB-Zukunft. Und auch, wenn die Arbeit am Kader fast abgeschlossen ist, für das Team hinter dem Team würde er sich über Zuwachs freuen: "Es gibt eine Menge Ideen in der Schublade." Die darauf warten, umgesetzt zu werden. Damit das Umfeld und auch die Mannschaft weiter wachsen können.