Handball: Dieses Trio verlängert beim MTV Vorsfelde mit links

Die Zukunftsplanungen des MTV Vorsfelde nehmen Fahrt auf. Jetzt gab es drei weitere Zusagen für den Handball-Oberligisten. Nachdem bereits Marius und Janis Thiele sowie Torhüter Thomas Krüger für die kommende Saison verlängert haben, unterschrieben nun auch Yannik Schilling, Cedric Sievert und Jannis Frädermann - mit links. Denn was die drei besonders verbindet: Sie bilden das Linkshänder-Trio beim MTV.

„Das freut uns besonders, es ist nicht alltäglich gleich drei Linkshänder zu haben“, so MTV-Teammanager André Frerichs glücklich. „Yannik ist ein alteingesessener Vorsfelder und er wird dem 19-jährigen Cedric über die nächsten Jahre viel beibringen können“, so Frerichs über die beiden Rückraumspieler. Zur Vertragsverlängerung von Außenspieler Frädermann, der kurz vor der Saison von Liga-Konkurrent HV Barsinghausen kam, sagt er: "Jannis hat sich bereits ins Team gut integriert und ist sehr stabil in seinen Leistungen."