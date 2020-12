"Logische Entscheidung": DHB beschließt, dass 3. Liga bis Ende Januar pausiert

Ebenso wie der HSV, haben auch der TuS Vinnhorst und die TSV Burgdorf II mit dem Gesundheitsamt Hygienekonzepte abgestimmt, um wieder mit dem Training beginnen zu können. Bei Hannover Burgwedel halten sich die Spieler dagegen weiterhin individuell fit, weil kein Geld für die Tests vorhanden ist. Der HHB ist damit nicht allein.

Dazu kommt: Je nach den unterschiedlichen regionalen Regelungen werden an vielen Standorten die Hallen nicht geöffnet. Eine Problematik, der sich der DHB stellen muss, um bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs einen fairen Wettbewerb zu garantieren. Bei der gemeinsamen Videokonferenz mit den Vereinen am 10. November wurde in Aussicht gestellt, sich an den Kosten für die Testungen zu beteiligen – sofern Deutschland an der WM im Januar in Ägypten teilnimmt. Präsident Andreas Michelmann hat in dieser Frage ein Machtwort gesprochen.

Die meisten Vereine warten nun nicht nur in der Frage der finanziellen Hilfe für die Tests dringend auf eine Antwort – zu unterschiedlich sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Für Anfang Januar hat die Spielkommission des DHB einen erneuten Austausch angekündigt, um zu erörtern, wie es im neuen Jahr weitergehen könne.