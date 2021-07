Handball-Drittligist VfL: Fanslau-Verletzung und Hallen-Frust

Bittere Neuigkeiten für die Handballerinnen des VfL Wolfsburg. Am letzten Tag des Trainingslagers verletzte sich Anna Fanslau am Fuß und wird dem Drittligisten voraussichtlich mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Trainer Oliver Bült hofft, dass die Rückraumspielerin nicht operiert werden muss. „Wir leben von der Breite unseres Kaders, aber jeder einzelne Ausfall schmerzt uns. Mir tut es auch persönlich sehr leid, dass Anna sich verletzt hat.“ Trotz der Verletzung weiß Bült, dass Fanslau sich bei Mannschaftsarzt Dr. Jens Behrendt sowie Physiotherapeutin Nadine Eggeling in guten Händen befindet. "Ein großer Dank an sie, Anna wird von ihnen top betreut", so Bült. Anzeige Nach dem von Freitag bis Sonntag abgehaltenen Trainingslager in Hermannsburg (Lüneburger Heide) gab es für die VfLerinnen direkt die nächste schlechte Nachricht. Der Drittliga-Neuling wird seine Heimspiele beginnend mit dem Saison-Auftakt gegen die SG Kirchhof 09 am 5. September im FBZ Westhagen austragen. „Wir sind überhaupt nicht erfreut darüber, es hätte für uns nicht schlechter ausfallen können. Wir müssen uns da aber fügen“, so Bült, der mit seiner Mannschaft auch weiterhin in der Halle der Carl-Hahn-Schule trainieren wird. Neben den Heimspielen werden die Wolfsburgerinnen einmal wöchentlich in FBZ Westhagen trainieren. Bült: „Wir hätten jede andere Halle lieber genommen, das ist auch die Meinung der Mannschaft. Wir hoffen, dass die Halle zumindest noch etwas aufgehübscht wird.“

Idee von gemeinsamem Spieltag mit VfB Fallersleben Der VfL versuchte das Möglichste, um nicht ins FBZ umziehen zu müssen, nachdem der Deutsche Handball-Bund (DHB) für die bisherige Heim-Halle keine Spielgenehmigung erteilt hatte. Eine Zusammenarbeit mit dem VfB Fallersleben stand im Raum, es gab Gespräche mit der Vereinsführung und VfL-Abteilungsleiter Jens Wöhner. Die Maße der Halle hätten gepasst, auch, wenn der DHB in Fallersleben ebenfalls Kleinigkeiten zu beanstanden gehabt hätte. Das Hauptproblem: Die Halle in Fallersleben ist an den Spieltagen der VfLerinnen belegt, in der Kürze der Zeit war eine Umsetzung nicht möglich. „Der VfB Fallersleben möchte für uns keinen anderen Sportarten die Hallenzeiten wegnehmen und das hätten wir selbst auch nicht gewollt. Aber es ist ein tolles Zeichen vom VfB gewesen, sich mit uns auszutauschen. Unter Handballern hilft man sich gegenseitig“, so Bült. Die Idee von einer Zusammenarbeit zwischen dem VfB und dem VfL ist aber noch nicht vom Tisch. Bült kann sich einen gemeinsamen Spieltag seiner Mannschaft und der Oberliga-Herren von VfB-Trainer Mike Knobbe vorstellen, doch auch da bräuchte es die Zustimmung des DHB.