Handball: Drittligist Wolfsburg holt Edyta Kuczynska zurück

Zurück in die Zukunft! Handball-Drittligist VfL Wolfsburg verpflichtet Edyta Kuczynska - und holt damit ein Stück eigener Vereinsgeschichte zurück. Denn die 36-Jährige spielte bereits zu Wolfsburger Zweitliga-Zeiten (2010 bis 2012) und später auch in der Oberliga für die Grün-Weißen.

Kuczynska, die in ihrer ersten Wolfsburger Zeit noch Chudzik hieß, bringt reichlich Erfahrung mit, spielte unter anderem für die Erstligisten MKS Piotrcovia Piotrkow (Polen) und den TuS Metzingen, war polnische Nationalspielerin. Später spielte sie erneut für den VfL (in der Oberliga), trainierte auch die damalige Landesliga-Reserve, war zuletzt beim MTV Vorsfelde - und ist nun wieder in Wolfsburg.

"Sie ist eine Persönlichkeit, bringt Erfahrung mit, strahlt Ruhe aus", sagt Bült, der von einer "glücklichen Überraschung" spricht. Die Rückkehrerin spielt Rückraum Mitte und am Kreis - Positionen, auf denen Wolfsburg nach der Handball-Pause von Cindy Degen Bedarf hat. "Und Edyta ist auch im Abwehr-Mittelblock eine Bank", so der Coach.