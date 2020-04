Nach Saison-Aus im Handball: So ist der Stand in den Ligen im Eishockey, Volleyball und Basketball

Die große Meisterfeier fiel natürlich aus. Am Mittwoch herrschte auf dem Kieler Rathausbalkon nichts als Leere. Die THW-Profis feierten gemeinsam mit Trainer Filip Jicha virtuell, prosteten sich in einer Videokonferenz zu. „Es war schon ein komisches Gefühl“ , sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler.

So planen BBL, DEL und VBL ihre Zukunft

Basketball: Wie in der Fußball-Bundesliga ist auch in der Basketball-Bundesliga (BBL) der Spielbetrieb bis zum 30. April unterbrochen. „Um den Fortbestand der Vereine zu sichern, weil wir über ausstehende Medien- und Sponsoringeinnahmen sprechen, soll die Spielzeit weitergehen – idealerweise beenden wir die Hauptrunde, vielleicht an drei ausgewählten Spots, und spielen noch eine Form von Play-offs“, verdeutlicht BBL-Boss Stefan Holz (52). Je ein Standort im Norden, Westen und Süden ist im Gespräch. Der Blick geht überdies schon in Richtung nächste Saison. Weil die Krise die Vereine vor finanzielle Probleme stellt, könnten sogar der Mindestetat (3 Millionen Euro) und das geforderte Eigenkapital (mindestens 250 000 Euro) kurzfristig zur Debatte stehen. Die Einführung dieser beiden Bedingungen „waren fundamentale Schritte für die Weiterentwicklung der BBL“, betont Holz. Doch die Krise erfordert Maßnahmen – „wir stecken in einem Zwiespalt, den wir noch auflösen müssen“.