Handball-EM 2020: Das verdienen die deutschen Nationalspieler Gensheimer & Co. pro Monat

Jetzt würde jeder der 17 Spieler (in diese Doppelzimmer sind sie aufgeteilt) für Gold 14.700 Euro kassieren. Im Vergleich zum Fußball ein Witz: Neuer & Co. hätten bei der WM 2018 in Russland 350.000 Euro erhalten – wohlgemerkt jeder Spieler. Das setzt sich auch bei den Gehältern in den einzelnen Klubs fort. Der SPORTBUZZER verrät in der Bildergalerie, wie viel Deutschlands Handballer im Monat (brutto) in ihren Vereinen verdienen.