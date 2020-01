Handball-EM 2020: Diese DHB-Stars teilen sich im Wien-Hotel ein Doppelzimmer

Tapetenwechsel für Deutschlands Handballer. Vom norwegischen Trondheim ging es in Österreichs Hauptstadt Wien. Neuer Ort, neue Halle, neues Hotel. In Trondheim logierten Gensheimer & Co. im „Scandic Lerkendal“ mit Blick ins Stadion der Rosenborg-Fußballer und einer tollen Aussicht aus der Sky-Bar im 26. Stock. Der Haken: „Die Zimmer waren zu klein, deshalb hatten wir alle Einzelzimmer“, berichtet Kapitän Uwe Gensheimer.

Ab jetzt ist die Zeit der Einsamkeit vorbei. In der Vier-Sterne-Herberge „Hilton Garden Inn Vienna South“ (120 Euro die Nacht) wird wieder in Zweisamkeit campiert. Einzige Ausnahme: der Käpitän. Da Bundestrainer Christian Prokop 17 Spieler mit zur EM genommen hat und sein alter Löwen-Kumpel Patrick Groetzki fehlt, hat Gensheimer ein Einzelzimmer gewählt. Der SPORTBUZZER zeigt in der Bildergalerie, welche deutschen Handball-Stars sich ein Doppelzimmer teilen!

Handball-EM 2020: Diese DHB-Stars teilen sich ein Doppelzimmer Das Schwaben-Stübchen: Keeper Johannes Bitter (37, links) und Linksaußen Patrick Zieker (26) eint ihr Verein, der TVB Stuttgart. ©

So luxuriös wohnt die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Hotel in Österreich

Das im lebhaften Stadtteil Wienerberg gelegene Hilton-Hotel (178 Zimmer, darunter 38 Twin-Zimmer), gut 20 Autominuten von der Stadthalle weg, hat alles, was Handballer so brauchen: Satellitenfernsehen, High Speed Internet, Safe in Laptopgröße, Minikühlschrank, Badewanne, 24-Stunden-Fitness-Center, Sauna und Yogastudio. Nach der Ankunft am Dienstag nutzten Gensheimer und Co. das Fitnessstudio bereits für eine erste Lockerungseinheit. Und: Es gibt auch wieder eine Spieler-Lounge für Darts, die Brettspiel-Runde „Siedler von Cattan“ oder Tischtennis. TV-Unterhaltung inbegriffen. Wiencek und Co. müssen ja beim „Dschungelcamp“ auf dem Laufenden bleiben.Wer die Nase vom Hotelleben voll hat: Das angrenzende Waldgebiet hat schöne Laufstrecken.

Ein Duo - und das seit dem EM-Gold 2016 - sind Keeper Andreas Wolff und Jannik Kohlbacher, die Teamkameraden aus Wetzlarer Zeiten. „Wenn es zur Nationalmannschaft geht, freue ich mich immer besonders, ihn wiederzusehen“, sagt Wolff. Beide lieben auch den Wettstreit unter der Hantelbank. Da hat Kohlbacher mit 160 Kilo die Nase vorn.