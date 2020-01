Die Handball-Nationalmannschaft vor der EM 2020: Das sind die Baustellen im Prokop-Team

Der Trainer der Handball-Nationalmannschaft hat es darauf angelegt. Er will sein Team vor dem Start der EM am Donnerstag mit dem Spiel gegen die Niederlande (18.15 Uhr, ZDF) zusammenschweißen, das Wir-Gefühl stärken. Christian Prokop will so „den nächsten Schritt“ gehen. Der dritte EM-Titel nach 2004 und 2016 ist „unser Traum“, sagt der 41-Jährige, der nach sieben Ausfällen vor der ersten XXL-Europameisterschaft zum Regisseur in einem Improvisationstheater avancierte. Das sieht man auch am Kader.