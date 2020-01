Auszeit für die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-EM : Trainer Christian Prokop ruft die DHB-Nationalspieler für das Timeout zusammen. Nach den taktischen Anweisungen für den nächsten Spielzug wird es im Spielerkreis noch einmal laut. Ein Spieler ruft ein etwas unverständliches Wort - dann ist am Ende vom gesamten DHB-Team laut der Ruf "Deutschland" zu hören. Doch was rufen die Handball-Spieler am Ende der Auszeit bei der Europameisterschaft 2020 wirklich? Der SPORT BUZZER klärt über die Hintergrund-Geschichte des kuriosen Handball-Rufs auf.

DHB-Team bei der EM 2020: Das wird am Ende der Auszeit gerufen

Auch bei der Handball-EM wird natürlich die seit der Saison 2012/13 gültige Auszeit-Regel angewendet. Insgesamt dreimal pro Spiel dürfen die Trainer der Teams eine Auszeit von jeweils einer Minute nehmen, die sie bei der Spiel-Leitung beantragen müssen. Dies ist allerdings nur maximal zweimal in einer Halbzeit möglich. Zudem muss die Mannschaft, die eine Auszeit beantragt, auch in Ballbesitz sein,.

Während der kurzen Auszeit geben Trainer wie DHB-Coach Christian Prokop den Spielern im Regelfall Feedback. Zudem wird der nächste Angriff besprochen. Auch Auswechslungen sind üblich. Am Ende löst sich der Kreis aus Spielern und Team-Verantwortlichen zumeist mit einem Schlachtruf zur Motivation auf . Bei der deutschen Mannschaft war dies von 2016 bis 2018 ein lautes "Bad Boys", passend zum Team-Spitznamen. Da das DHB-Team diesen seit der WM 2019 allerdings nicht mehr trägt, haben sich die Spieler um Gensheimer und Co. einen neuen Ruf einfallen lassen. "Ganbaru - Deutschland"

DHB-Ruf bei Handball-EM 2020: Erst "Ganbaru" - dann "Deutschland"

Wie bitte, Ganbaru? Das werden sich auch sicherlich viele TV-Zuschauer in der ARD oder im ZDF während der Europameisterschaft fragen. Die Antwort: "Ganbaru" ist ein japanisches Wort und bedeutet übersetzt in etwa so viel wie "Mehr als das Beste geben" und ist nach "Bad Boys" das neue Leitmotto des DHB-Teams - auch bei der Handball-EM 2020. Im Sommer 2018 bei einer Team-Reise nach Japan sei der DHB-Schlachtruf "Ganbaru - Deutschland" laut Deutschland-Trainer Prokop entstanden. Im Land des Olympia-2020-Gastgebers habe man sich Werte wie Autorität, Hierarchie, Tradition, Pünktlichkeit und gegenseitigen Respekt verinnerlicht. Und auch das neue Team-Motto. So schreit Kapitän Uwe Gensheimer seitdem stets bei Auszeiten erst "Ganbaru" - und dann der Rest des Teams "Deutschland".