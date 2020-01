DHB-Coach Prokop nach Einzug in EM-Hauptrunde erleichtert: "Wichtig ist nur, dass wir weiter sind"

Bundestrainer Christian Prokop konnte sich nach dem glanzlosen Einzug der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde nicht einmal ein zartes Lächeln abringen. Mit versteinerter Miene verfolgte er nach dem 28:27 (16:11)-Zittersieg im Gruppenfinale gegen Lettland , mit dem der WM-Vierte das drohende Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft mühevoll abwendete, den verhaltenen Jubel seiner Schützlinge.

"Hauptsache, wir haben gewonnen. Wichtig ist nur, dass wir weiter sind. Das war heute der Auftrag" , sagte Prokop über die am Ende dürftige Vorstellung des DHB-Teams. In dem wusste lediglich der gut aufgelegte Julius Kühn am Montag vor 3540 Zuschauern in Trondheim mit acht Toren zu überzeugen. Große Freude kam aber auch beim Rückraumschützen von der MT Melsungen nicht auf: "Wir müssen ehrlich zu uns sein und die Fehler aufarbeiten."

Kapitän Uwe Gensheimer war nach der schwachen Leistung gegen die Letten enttäuscht. Man habe gesehen, " dass es hier noch nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen tut es uns vielleicht ganz gut, wenn wir nicht ganz so weit nach vorne schauen ", sagte der 33-Jährige. Auf die Nachfrage eines Journalisten, wie weit die DHB-Auswahl die Ansprüche zurückschrauben solle, sagte Gensheimer lediglich: "Runter."

Reichmann: "Wir müssen uns in vielen Bereichen steigern"

Nach der 26:33-Pleite gegen Titelverteidiger Spanien geht das Prokop-Team dennoch mit 0:2 Punkten in die Hauptrunde, wo es zum Auftakt am Donnerstag in Wien zum Duell mit Weißrussland kommt. "Das wollen wir erfolgreich bestreiten", sagte der Bundestrainer.

Zwei Tage später steht gegen Kroatien das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale an. Die anderen beiden Hauptrundengegner werden erst am Dienstag ermittelt. "Wir müssen uns in vielen Bereichen steigern, selbstsicherer werden", forderte Rechtsaußen Tobias Reichmann.