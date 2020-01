"Player of the Match" - Recke Timo Kastening steht vor dem Kroatien-Spiel im Fokus 

Bob Hanning verlegte sich in der Mixedzone in eine ungewohnte Rolle. Da, wo sich Spieler in den Arenakatakomben an Journalisten vorbeischlängeln, schlüpfte der DHB-Vizepräsident auf seiner Spielwiese in die des Beobachters. Er verfolgte, wie sich die „Medienmeute“ vor Handball-Nationalspieler Timo Kastening aufbaute, den Rechtsaußen mit Fragen löcherte. Kein Wunder: Der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf war mit seinen sechs Treffern und als „Player of the Match“ einer der Eckpfeiler im EM-Hauptrundenspiel am Donnerstag gegen Weißrussland (31:23).