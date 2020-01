Handball-EM: Auf diese Teams trifft Deutschland in der Hauptrunde

Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft die Hauptrunde erreicht - dort müssen sie sich nun aber wärmer anziehen. Im abschließenden Vorrundenspiel hatte sich die DHB-Auswahl am Montagabend in Trondheim mit 28:27 (16:11) gegen Lettland durchgesetzt. Nach dem mühsamen Erfolg gegen den Außenseiter fliegt das deutsche Team am Dienstag (11 Uhr) von Norwegen nach Wien. Dort trifft es dann auf die erst- und zweitplatzierten Teams aus den Gruppen A und B.

Zwei DHB-Gegner stehen schon fest: Zunächst trifft Deutschland am Donnerstag auf Weißrussland, den Zweiten der Gruppe A. Als weiterer Gegner in der Hauptrunde steht bislang nur Kroatien fest. Durch den 24:21-Erfolg gegen Serbien feierten die Kroaten den dritten Erfolg im dritten Spiel und schlossen ihre Gruppe als Erste ab. Gegen das Team von Kiel-Star Domagoj Duvnjak spielt Deutschland am Samstag. Beide Spiele sind noch nicht terminiert.

Deutschland kann auf Österreich, Tschechien oder Mazedonien treffen

Die beiden übrigen Hauptrunden-Spiele bestreitet das DHB-Team gegen die Teams aus der Gruppe B, die am Dienstagabend ihren letzten Spieltag bestreiten. Dabei könnte Deutschland auf Gastgeber Österreich, Tschechien und Mazedonien treffen. Die genauen Ansetzungen werden nach Abschluss des Spieltags feststehen. Auf die Top-Favoriten Norwegen, Schweden und Co. kann die deutsche Mannschaft erst in einem möglichen Halbfinale treffen. Auch auf Spanien, welches die deutsche Gruppe gewann, kann Deutschland erst in einem möglichen Finale treffen.

Favorit Dänemark wendet Blamage ab

Weltmeister und Olympiasieger Dänemark hat das drohende Vorrunden-Aus vorerst abgewendet, muss nach einem 24:24 (11:13) gegen Ungarn aber weiter um das Erreichen der Hauptrunde bangen. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Russland belegt das Team um Superstar Mikkel Hansen mit 1:3 Punkten nur den dritten Rang hinter Island (4:0) und Ungarn (3:1). Die Dänen lagen nach 21 Minuten bereits mit 6:10 zurück - was vor allem daran lag, dass der dreimalige Welt-Handballer Hansen kaum zur Geltung kam. Zwar glich der Favorit innerhalb von nicht einmal vier Minuten mit einem 4:0-Lauf aus, doch zur Pause lagen die Ungarn wieder vorn. Auch nach dem Wechsel blieb es eng. Kein Team konnte sich absetzen, sodass das Remis in Ordnung ging.

Gensheimer, Hansen und Co.: Das sind die Stars der Handball-EM Der SPORTBUZZER stellt die Stars der Handball-EM 2020 vor. ©

Anzeige

Lachender Dritter war Island. Die Wikinger fertigten Russland mit 34:23 (18:11) ab und sicherten sich vorzeitig das Ticket für die nächste Turnierphase. Beste Werfer bei den Isländern, die zum Auftakt Dänemark düpiert hatten, waren die Bundesliga-Legionäre Alexander Petersson (Rhein-Neckar Löwen) und Bjarki Mar Elisson (TBV Lemgo) sowie Sigvaldi Gudjonsson mit jeweils sechs Toren.