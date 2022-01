Kampf gegen Corona und Österreich: Warum Kai Häfner bei der Handball-EM jetzt noch wichtiger ist

Der erste EM-Ball war noch nicht geworfen, da schaute Julius Kühn mit sorgenvollem Blick nach Ungarn, auf den Co-Gastgeber der Europameisterschaften und die eigenwillige Umsetzung des Hygienekonzeptes. Ausverkaufte Arenen, Zuschauer ohne Mundschutz, normale Gäste ohne Masken im selben Hotel-Bereich mit den Teams – Corona-Chaos pur. Mit schwarzem Humor meinte Kühn: "Wir haben schon gesagt, dass wir nur gesund bleiben müssen. Dann kommen wir relativ weit." Denn in Bratislava lobte das deutsche Team immer wieder das Hygienekonzept, wog sich in Sicherheit. Eine trügerische Sicherheit – trotz Isolation auf zwei Hotel-Etagen und Einzelzimmern. Anzeige

Denn nun hat auch das DHB-Team seinen ersten Corona-Fall. Kühn wurde positiv getestet, musste ins Quarantäne-Hotel umziehen. Die Mannschaft unterzog sich nach einem negativen Schnelltest am Abend zuvor am Sonntagmorgen einem PCR-Test. Die Ergebnisse stehen noch aus. Weitere positive Fälle sind nicht ausgeschlossen. Der Kühn-Ausfall schmerzt kurz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Österreich sehr, war der Torjäger doch beim 33:29 gegen Belarus einer der Matchwinner, steuerte sechs Treffer bei. Im Verband mit Spielmacher Philipp Weber und vor allem seinem Pendant auf rechts, Vereinskollege Kai Häfner, brachte er den DHB-Motor auf Touren. Ein Einstand nach Maß in diese Handball-Europameisterschaft.

Für Kühn, aber noch mehr für Häfner, dem "Man of the Match". Acht Treffer aus zehn Würfen. Bundestrainer Alfred Gislason zählte noch "gefühlt 20 Assists". Der Isländer geriet ob Häfners Spiel regelrecht ins Schwärmen. Ein Ritterschlag, denn das macht er sonst nie. "Kai ist kein Shooter, eher ein Mittelmann auf Halbrechts, er sieht jede Lücke. Das war überragend, ein Riesenspiel, das beste, was ich von ihm gesehen habe. Und ich habe einige gesehen." Der Sky-Kollege rief gleich mal eine "Häfnermania" aus. Doch der Gehuldigte nahm es gelassen hin: „"enn man so ein Spiel macht, hat man deutlich mehr Nachrichten auf dem Handy als nach einem schlechten Spiel. Das gehört dazu in diesem Business."



Der Routinier wollte es "nicht so hochkochen. Ich bin jetzt auch ein paar Jährchen dabei und weiß, dass das morgen schon wieder anders aussehen kann und dann wird anders über einen gesprochen." Doch das will keiner. Denn Deutschlands Handballer brauchen den Halbrechten mit seinem Gefühl fürs Spiel, seinen Toren auch gegen Österreich. Nach dem Ausfall von Kühn mehr denn je.

Vor sechs Jahren zur EM in Polen ging Häfners Stern beim Titelgewinn auf. Aber danach verlor er an Strahlkraft. "Kai war nach Olympia sehr von sich selbst enttäuscht, er brauchte auch eine Pause", erklärte Gislason und meinte die Auszeit im November aufgrund seiner Patellasehnen-Probleme. Doch jetzt meldete sich der Routinier zurück – in der Liga und im Nationalteam. "Das freut mich für ihn riesig“, sagte Gislason, der mit einem taktischen Schachzug dabei Hilfestellung leistete. Er stellte statt Timo Kastening, den klassischen Außen, Christoph Steinert an seine Seite.