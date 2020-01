Ex-Handball-Star Daniel Stephan kritisiert Bundestrainer: "Christian Prokop ist nicht der richtige Mann"

Das Halbfinale der Handball-EM wird wohl verpasst, auch im dritten Turnier unter Bundestrainer Christian Prokop bleibt die deutsche Nationalmannschaft medaillenlos. Welthandballer und Ex-Nationalspieler Daniel Stephan (46) erklärt im SPORT BUZZER-Interview, warum Prokop seiner Meinung nach nicht der richtige Mann für den Job ist, was dem DHB-Team derzeit fehlt und warum Uwe Gensheimer nicht der Führungsspieler ist, den es braucht.

Daniel Stephan: Da muss man weiter ausholen und fragen, was ihn zum Kandidaten gemacht hat. Er hat Leipzig nach oben gebracht, Talente entwickelt. Gut, aber er hat international keine Erfahrung. Da ist die Basis schon mal nicht so optimal. Dann kam die EM 2018. Die ging daneben. Die Heim-WM war ganz gut. Nur: Auch da hat man die Defizite gesehen. Seitdem hat sich nichts verbessert.

Der Angriff ist genauso statisch wie vor einem Jahr, die zweite Phase findet kaum statt. Hinzu kommen seine Auswechseleien, die eher verunsichern. Warum setzt er gegen Kroatien so lange auf Kühn? Jeder hat doch seine Verunsicherung gesehen. Weber war doch stark. Auch in den Auszeiten kann man mehr rauskitzeln. Er hat der Mannschaft keine Stabilität gegeben.

Was meinen Sie konkret?

Aber die Mannschaft steht auch in der Verantwortung...

Ja. Gerade die letzte Viertelstunde gegen Kroatien hat gezeigt, dass wir Führungsspieler brauchen. Und die haben wir nicht. Die muss man auch entwickeln, damit sie in schwierigen Momenten Verantwortung übernehmen, damit sich andere an ihnen orientieren. Oder man hat einen starken Trainer, der die Mannschaft entsprechend beeinflusst. Aber da kommt einfach zu wenig. Wenn man, wie gegen Kroatien in der Schlussviertelstunde, die immer gleichen Fehler macht, da muss etwas vom Trainer kommen. Und das war nicht der Fall.