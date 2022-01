Handball-EM: Das Finale Schweden gegen Spanien live im TV und Online-Stream sehen

Die nächste Überraschung würde den Titel bei der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei bedeuten: Nachdem Schweden den amtierenden Olympiasieger und Rekordweltmeister Frankreich im Halbfinale (34:33) bezwang, wollen die Skandinavier im Finale in Budapest ab 18 Uhr auch Titelverteidiger Spanien düpieren. Mit einem Sieg könnte sich die Auswahl um Bundesliga-Star Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt auch für die Niederlage im EM-Finale 2018 revanchieren. Damals unterlagen die Schweden den Spaniern mit 23:29. Klappt es jetzt mit dem Titel? Deutsche Fans sollten wissen, wie stark das schwedische Team ist: Auf den Weg ins Finale schlugen die Skandinavier unteranderem auch die DHB-Auswahl. Am sechsten Hauptrunden-Spieltag gewann Schweden deutlich gegen das Team von Trainier Alfred Gíslason (25:21).

