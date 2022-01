Deutschlands Handballer sind in die Mission Europameisterschaft gestartet – und das coronakonform mit einem Charterflieger. An Bord: 17 Spieler plus Staff. Positiv, weil ausnahmslos negativ: Auch der letzte der drei vorab geforderten PCR-Tests warf keinen aus dem Rennen. In Bratislava tauchte der DHB-Tross nach einem kurzen Fotoshooting sofort in die EM-Blase ein. Anzeige

Los geht es am Freitag (18 Uhr, ARD) gegen Belarus. Weitere Vorrundengegner sind Österreich und Polen. Nur: Corona spielt – wie schon bei der WM vor einem Jahr in Ägypten – auch diesmal mit. "Klar spukt das Virus bei uns immer im Hinterkopf, ist allgegenwärtig. Das wird uns das gesamte Turnier über begleiten", sagt Kapitän Johannes Golla. Die Deutschen gehören dabei zu den wenigen Teams, die vorab keinen Fall in den eigenen Reihen hatten. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf die wichtigsten Aspekte der EM.

Corona-EM In Bratislava leben Golla und Co. in einer strengen Bubble. Stadtbummel, Restaurantbesuche – alles verboten. Mitspielen darf ohnehin nur, wer geimpft oder genesen ist, dazu gibt es PCR-Tests alle 48 Stunden. Auch für Medienvertreter gilt neben 2G vor Betreten der Halle eine Testpflicht. Das Teamhotel ist für sie verbotene Zone.

"Wir sind da mit anderen Teams isoliert untergebracht, haben eine eigene Etage mit eigenem Speisebereich und auch unseren eigenen Koch dabei. Und die Jungs haben alle Einzelzimmer", erklärt DHB-Sportvorstand Axel Kromer, der sich schon "wie der Karl Lauterbach des Deutschen Handballbundes" vorkommt, "weil ich mich seit mehr als einem Jahr vorwiegend zu Corona äußern soll".

Favoriten/Zuschauer Auch die Bundesliga schaut mit kritischem Auge zu. Angst, dass eine durch die EM ausgelöste Corona-Welle den anschließenden Ligabetrieb lahmlegt, hat HBL-Präsident Uwe Schwenker nicht: "Wir können die Gefahr durch Omikron nicht wegdiskutieren. Wir sitzen aktuell alle in einer Achterbahn, sehen die nächste Kurve nicht und müssen da auf Sicht fahren." Der 62-jährige Ex-Nationalspieler rechnet mit Corona-Fällen bei der EM. Irritierend findet Schwenker, dass es in den ungarischen Spielorten Debrecen, Szeged und Budapest gar keine Zuschauerbeschränkungen gibt, die Arena in Budapest zum Finale mit 20 000 Zuschauern ausverkauft sein soll. In der Slowakei (Kosice, Bratislava) dürfen nur 25 Prozent der Hallenkapazität ausgelastet werden. "Das ist ein schmaler Grat. Aber ich vertraue da auf die EHF", sagt Schwenker.

Deutsche Chancen "Auch wenn wir neun EM-Neulinge haben, sehe ich uns in der Vorrunde als Favorit", sagt Schwenker. "Wir müssen uns nicht größer, aber auch nicht kleiner machen. Wir haben viele Spieler, die in der Liga ihre Qualitäten zeigen." Dass die Mannschaft neu zusammengestellt und unerfahren ist, ist für Schwenker kein Nachteil: "Die arrivierten Spieler waren überspielt, jetzt ist ein anderer Spirit in der Mannschaft." Mit Blick auf die EM 2024 und die WM 2027 im eigenen Land war der Umbruch im Team für den Ligachef ohnehin "alternativlos". Der 62-jährige Alfred Gislason ist für ihn trotz kritischer Stimmen der richtige Bundestrainer. "Die junge Mannschaft braucht einen Fels in der Brandung, einen, der sie führt, dem sie vertraut und der auch viel von ihnen wegnimmt."

Modus Es gibt sechs Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften. Die besten zwei qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der in zwei Gruppen mit je sechs Teams gespielt wird. Die Erst- und Zweitplatzierten erreichen das Halbfinale.