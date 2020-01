Handball-EM: Deutschland gegen Kroatien live im TV und Online-Stream sehen

Julius Kühn in der Kabine eingeschlossen: So reagiert der DHB-Star - Prokop: "Hab ihn nicht vermisst"

„Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen gezeigt. Deshalb bin ich zufrieden“, jubilierte Trainer Prokop nach dem ersten wirklich überzeugenden EM-Auftritt seiner Schützlinge in der ersten Hauptrunden-Partie. Für das mit 0:2-Punkten in die zweite Turnierphase gestartete DHB-Team stellte dies zwar lediglich einen Pflichtsieg dar, offenbarte jedoch gleichzeitig zuvor vermisste spielerische Potenziale und eine enorme Kampfbereitschaft. "Wir haben alle super gefightet und die Leichtigkeit wiedergefunden. Das war der Schlüssel zum Sieg“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening, der im Nachgang der Partie aufgrund seiner starken Leistung (sechs Tore) zum "Man of the Match" gekürt wurde.